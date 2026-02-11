Tendrá planta tratadora el nuevo proyecto del parque acuático

Con el objetivo de garantizar un uso eficiente y sustentable del agua, el proyecto de rehabilitación del parque acuático Tangamanga Splash contempla la construcción de una planta tratadora propia, con la que se busca que el líquido utilizado en este espacio pueda reutilizarse por un periodo mínimo de 10 años.

Así lo informó el titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, Joaquín García Martínez, quien explicó que la tratadora permitirá que el parque acuático opere con un esquema de reaprovechamiento continuo del agua, reduciendo la necesidad de nuevas extracciones y asegurando un manejo responsable del recurso hídrico.

Durante una rueda de prensa conjunta con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza Díaz, la funcionaria señaló que esta medida forma parte de la visión ambiental del proyecto, el cual busca que el funcionamiento del Splash no represente una carga adicional para el abasto de agua en la capital potosina.

García Martínez enfatizó que, gracias a esta infraestructura, el suministro de agua al parque acuático no generará una crisis hídrica, sino que permitirá un mejor aprovechamiento del recurso en beneficio de las y los visitantes, al tiempo que se atienden criterios de sustentabilidad.

De manera complementaria, las autoridades reiteraron que no se contempla deforestación en las inmediaciones del Tangamanga Splash y que la obra se desarrollará bajo lineamientos ambientales. Precisaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) es la dependencia encargada del proyecto ejecutivo de la planta tratadora, por lo que aún no se ha definido el monto de inversión ni la fecha de inicio de los trabajos.

La información restante sobre el avance general del proyecto y los detalles de la rehabilitación del parque acuático será dada a conocer en etapas posteriores, conforme se consoliden los procesos técnicos y administrativos.