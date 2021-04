"No sentí nada, me siento muy bien. Lo único es que tengo ganas de un taquito", dijo María Isabel Alvarado, después de ser vacunada contra la Covid-19 en el módulo del estadio de fútbol "Alfonso Lastras Ramírez".

La señora de 90 años, quien acudió en compañía de su hijo José Francisco Venegas Alvarado, exhortó a todas las personas mayores de 60 años no tener miedo de la inmunización, porque al fin de cuentas los beneficiará la protección.

En entrevista, expresó que luego de recibir su primera dosis del biológico anticovid-19, ya está preparada para la segunda aplicación de la vacuna en próximas semanas.

"Vacunan muy bien. Yo no me quejo del Seguro. A mí me tratan bien todo el tiempo cuando voy (...) me sentí muy bien después de la vacunación", comentó doña María Isabel.

José Francisco informó que la formación y la aplicación no fue tan tardada, sobre todo, porque se dio preferencia a las personas en sillas de ruedas, con bastón y con tanque de oxígeno.

Al igual que María Isabel, otros miles de adultos mayores fueron vacunados después de meses de espera, pese a que la capital potosina es el municipio con mayor número de contagios del nuevo coronavirus SARS-Cov-2.

La principal dificultad que padecieron fue soportar los 30 grados centigrados de temperatura, registrados en gran parte de la jornada de inmunización.