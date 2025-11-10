logo pulso
Tercer implicado en violación de alumna de la UASLP también busca amparo

La Fiscalía confía en que el Juzgado de Distrito niegue la suspensión y pueda ejecutarse la orden de aprehensión.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 10, 2025 01:59 p.m.
Tercer implicado en violación de alumna de la UASLP también busca amparo

Al igual que el segundo implicado en la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el tercer imputado también presentó un amparo para no ser detenido.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confió en que el Juzgado de Distrito negará el recurso y posteriormente se procederá con la aprehensión.

En entrevista, matizó que dependerá de la fecha de la audiencia del Poder Judicial de la Federación el poder establecer si se le otorga o no la protección de la justicia federal al tercer acusado.

Rememoró que, hasta el momento, Santiago N. y un adolescente implicado se encuentran vinculados a proceso por el delito de violación específica agravada.
El menor de edad está en internamiento y el otro joven en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila.

