Tiene la AMPI nueva dirigencia

Neil Castro se convirtió desde este martes en el nuevo presidente del local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la empresaria Dolores Mejía fue nombrada la nueva titular de la vicepresidencia para luego pasar a la presidencia en 2027.

Durante la asamblea ordinaria de este jueves, el organismo empresarial celebró que en automático se convierte en el trámite legal para la sucesión en la presidencia.

Así ocurre desde la elección de diciembre de 2023, cuando la fórmula fue integrada por un hombre y una mujer. En diciembre de 2024, resultó electa Olga Espitia Lanuza, quién ocupaba el cargo de la vicepresidencia de Francisco Naif Gallegos.

Sin embargo, para la fórmula que recién concluyó, otra vez fue integrada por una mujer y un hombre y el vicepresidente saliente Neil Castro se convirtió en el presidente entrante y rindió protesta en una reunión matutina con los miembros del organismo empresarial.

El nuevo presidente enfrentará una serie de retos, tales como la entrada en vigor de leyes que impactan directamente en la industria inmobiliaria y que se relacionan con la parte fiscal y organizativa.

Además enfrentará el reto de la regularización de los agentes inmobiliarios y la capacitación para todos aquellos que requieran modernizar sus conocimientos en diversas materias por el lado jurídico y de la administración.