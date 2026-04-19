Tiene la entidad más de 3 millones de habitantes

San Luis Potosí rebasó la cifra de 3 millones de habitantes al registrar una población total de 3 millones 2 mil 651 personas, de acuerdo con proyecciones recientes del Consejo Estatal de Población (Coespo), lo que confirma un crecimiento constante, pero también una concentración cada vez más marcada en la zona centro del estado.
Zona metropolitana concentra población y servicios
El comportamiento demográfico revela un patrón que se ha ido consolidando en los últimos años: el desplazamiento de la población hacia la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde se agrupa prácticamente uno de cada dos habitantes del estado. Esta región, conformada por la capital y Soledad de Graciano Sánchez, suma 1 millón 522 mil 603 personas, convirtiéndose en el principal polo de atracción económica, laboral y de servicios.
Villa de Pozos y retos urbanos
Este crecimiento no solo redefine el peso poblacional del estado, sino que también plantea retos en materia de infraestructura, movilidad y acceso a servicios públicos, al concentrarse en un mismo punto la mayor presión urbana de la entidad.
En paralelo, la reciente incorporación de Villa de Pozos como municipio autónomo aparece ya en las estadísticas con 208 mil 650 habitantes, una cifra que lo posiciona como un territorio clave dentro del reordenamiento urbano y metropolitano, particularmente por su cercanía con la capital.
no te pierdas estas noticias
Autoridades municipales controlan incendio y basura en El Charquillo
Pulso Online
Se aplicaron acciones inmediatas para sofocar el fuego y mitigar riesgos ambientales en la zona
Denuncian megafuga de aguas negras sin atención
Flor Martínez
Vecinos reportan que la falta de mantenimiento y atención oficial agrava el deterioro vial y la insalubridad
Normales, ajustes en rutas aéreas: IPAC
Samuel Moreno
Destaca que la cancelación no implica retroceso en la conectividad del estado