Tiene nuevo dirigente el Clúster Automotriz

El Clúster Automotriz de San Luis Potosí ya tiene presidente nuevo. Se trata de Alberto Rosales Reyna, directivo de la empresa Lear Corporation. El nuevo presidente ejercerá el cargo por el periodo de 2026 a 2028. El nuevo dirigente empresarial sustituye a Marek Meister, quien desempeñaba el cargo desde hace varios años ya que incluso coincidió con el gobierno de Juan Manuel Carreras López.

La directiva fue instalada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.

La fórmula surgió como candidatura de unidad y la directiva tomó protesta de inmediato en asamblea electiva.

A diferencia de la reglamentación antigua, a partir de esta ocasión, el Cluster Automotriz agregó artículos a sus reglamentos para que el periodo máximo de un dirigente sea para dos años, con opción a reelección única.

El relevo en el Consejo Directivo, informó, es parte de su proceso institucional de fortalecimiento y continuidad estratégica para seguir impulsando el desarrollo del sector automotriz en la región.

Así, Alberto Rosales, directivo de Lear Corporation, sustituye en el a Marek Meister, directivo de PHINIA, quien concluye su gestión al frente de la organización "tras un periodo caracterizado por el fortalecimiento institucional".

, la promoción de la innovación y la consolidación del ecosistema automotriz de San Luis Potosí".

En el mismo proceso se integró al Consejo Directivo a Miguel Ángel García, directivo de EJOT ATF, quien asume el cargo de tesorero, contribuyendo a la continuidad de los proyectos estratégicos y al fortalecimiento de la gobernanza de la organización.