Tiene nuevo mando la Guardia Nacional

El general de Brigada de Estado Mayor, Jorge Enrique Martínez Medina, asumió este 3 de marzo el cargo como coordinador estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, durante la ceremonia de Toma de Posesión y Protesta de Bandera realizada en las instalaciones de la Academia Superior de Seguridad Pública de la corporación.

El mando sustituye a Gaudencio Ramos Jiménez, como parte de los movimientos federales que la institución lleva a cabo en distintas coordinaciones estatales del país.

Al acto protocolario acudió el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona; la presidenta de la Directiva del Congreso local, Sara Rocha Medina, y la titular del Poder Judicial del Estado, Anahí Zarazúa Martínez, además de autoridades civiles y militares.

De acuerdo con su hoja de servicios, Martínez Medina ingresó al Ejército el 1 de septiembre de 1988 y cuenta con 37 años y seis meses de trayectoria. Es egresado del Heroico Colegio Militar y posee la licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra.

Cuenta con diversas maestrías, entre ellas en Administración Naval y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales; en Administración Pública por el Centro de Estudios de Alta Dirección y en Defensa y Seguridad Interamericana por el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, D.C. Además, tiene un doctorado en Alta Dirección por el Centro de Posgrado del Estado de México.

En su formación académica también destacan diplomados en Seguridad Nacional, Fronteras e Inmigración por el ITAM; en Innovación Gubernamental y en Recursos Humanos, así como el Curso de Estado Mayor Conjunto en la Escuela Superior de Guerra y el Curso Superior de Análisis de Información en la Escuela de Inteligencia Militar.