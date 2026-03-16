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Toleran en Morena actos de precampaña

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
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Toleran en Morena actos de precampaña

Ante el surgimiento de perfiles que comienzan a posicionarse rumbo a la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, quienes aspiren a una candidatura en Morena deberán conducirse bajo los principios de "no robar, no mentir y no traicionar", además de mantener cercanía con la ciudadanía, afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

La dirigente fue cuestionada sobre la actividad de distintos actores políticos que han comenzado a sostener encuentros con simpatizantes en diversas regiones del estado, lo que ha generado señalamientos sobre posibles actos anticipados de campaña.

Entre los perfiles que recientemente han realizando este tipo de actividades se encuentra el empresario petrolero Gerardo Sánchez Zumaya, quien en días pasados sostuvo acercamientos por parte de su fundación en la región del Altiplano. Sánchez Zumaya, originario de Tanquián de Escobedo, ha expresado en distintas ocasiones su interés en contender por la gubernatura del estado en los comicios de 2027. 

Al respecto, Rodríguez Velázquez señaló que Morena mantiene apertura para quienes deseen integrarse al proyecto político; sin embargo, insistió que el trabajo partidista debe realizarse principalmente en territorio y con contacto directo con la población.

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Explicó que, de acuerdo con las directrices de la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, la militancia debe fortalecer acciones como el trabajo casa por casa, la afiliación de simpatizantes y la difusión del periódico partidista Regeneración, actividades que —dijo— forman parte de la construcción del movimiento desde su base social. En ese contexto, reiteró que cualquier perfil puede participar en el proyecto político siempre que respete los principios del partido: "Yo creo que todos son buenos candidatos siempre y cuando no roben, no mientan y no traicionen, y que por el bien de todos primero los pobres".

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