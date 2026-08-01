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Topes en crucero, insuficientes para seguridad peatonal

Rampas no cumplen con normas de accesibilidad vigente en Chapultepec

Por Rolando Morales

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Topes en crucero, insuficientes para seguridad peatonal
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       La instalación de topes en la avenida Chapultepec, realizada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ayudó a reducir la velocidad de los vehículos, pero aún presenta deficiencias para garantizar la seguridad y accesibilidad de los peatones, señaló Josué Santiago, integrante del colectivo Derechos Urbanos.

      Durante una auditoría vial efectuada por integrantes de la organización, explicó que el cruce intervenido se ubica en una zona con alta afluencia peatonal debido a la cercanía del parque Tangamanga y diversos conjuntos habitacionales, por lo que consideró necesario contar con infraestructura que priorice a las personas.

      Santiago indicó que los topes instalados no son suficientes para ofrecer cruces seguros, ya que fueron diseñados principalmente para disminuir la velocidad de los automóviles y no garantizan una continuidad adecuada para peatones, especialmente personas con discapacidad.

      Detalló que las rampas construidas en el lugar no conectan de manera directa con los dispositivos de reducción de velocidad, lo que dificulta el tránsito de usuarios. Además, recordó que la NOM-004-SEDATU-2023 establece que este tipo de intervenciones deben contemplar plataformas continuas a nivel de calle.

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      El activista agregó que los resultados preliminares de la auditoría también identificaron obstáculos que afectan la visibilidad y la movilidad peatonal, así como banquetas que carecen de rampas de accesibilidad, por lo que consideró que la zona requiere una intervención más integral.

      Finalmente, sostuvo que la configuración de la obra sugiere que fue concebida únicamente para reducir la velocidad vehicular y no como un paso peatonal elevado. Adelantó que el colectivo presentará por escrito sus observaciones, junto con planos y propuestas, para que la intervención pueda adecuarse a la normativa vigente.

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