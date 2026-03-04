logo pulso
Trabaja SCT en consolidar el "Código Rosa" del transporte urbano en toda la entidad

Por Samuel Moreno

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Ante la persistencia de situaciones de riesgo para mujeres en el espacio público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT) reforzó su estrategia de prevención en el transporte urbano, con ajustes en mecanismos de alerta, capacitación a operadores y diagnósticos focalizados en zonas escolares.

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, reconoció que aún existen áreas por fortalecer, por lo que se trabaja en la reposición y consolidación del "Código Rosa", sistema de auxilio que opera mediante códigos QR colocados en las unidades para que usuarias puedan solicitar ayuda inmediata en caso de sentirse en peligro.

El mecanismo, activo desde el año pasado en las cuatro regiones del estado, enfrenta actualmente un proceso de reimpresión y reinstalación, luego de que algunos distintivos fueran retirados o dañados. La funcionaria indicó que la intención es garantizar que todas las unidades cuenten nuevamente con la herramienta visible y funcional.

De manera paralela, la SCT mantiene líneas telefónicas de atención diferenciadas por región, donde se reciben reportes ciudadanos y se da prioridad a quejas relacionadas con acoso o conductas indebidas. Además, se integraron comités de movilidad en colonias, comunidades y universidades, conformados en su mayoría por mujeres, con el objetivo de identificar puntos de riesgo y proponer mejoras desde una perspectiva de género.

Como parte del ajuste territorial de la estrategia, el programa "Muévete Segura", aplicado inicialmente en la capital, comenzó su expansión a Rioverde, donde se desarrolla un diagnóstico en planteles de educación superior, entre ellos la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico Nacional de México, para mapear trayectos habituales de estudiantes y diseñar acciones preventivas en horarios y 

rutas específicas.

Martínez Acosta añadió que los operadores del transporte reciben capacitación anual obligatoria con perspectiva de género, impartida por instancias especializadas y la Academia de la Guardia Estatal. Señaló que, si bien la problemática de inseguridad trasciende al transporte público, esquemas como la Red Metro y el monitoreo por cámaras han permitido fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes y ofrecer condiciones de traslado más seguras para 

las usuarias.

