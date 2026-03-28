Trabaja SGS para homologar sueldo de policías municipales

El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que el municipio ya cumple con la homologación salarial para policías municipales, estableciendo un ingreso mínimo superior a los 14 mil pesos mensuales como medida obligatoria en todos los municipios.

Afirmó que esta disposición ya se cumple, ya que el elemento de menor rango percibe un salario base de 16 mil pesos, además de un bono adicional de 5 mil pesos.

Lo anterior, dijo, fue puesto sobre la mesa en la reciente reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la que participaron alcaldes de la entidad.

Añadió que otro de los puntos centrales fue el fortalecimiento en la certificación policial, mediante la obligatoriedad de que los elementos cuenten con el Certificado Único Policial, el cual acredita su formación, evaluación y capacitación conforme a los estándares establecidos.

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El edil afirmó que dicho acuerdo también fue aprobado recientemente en sesión de Cabildo y a la par, se estableció el compromiso de que los ayuntamientos destinen al menos el 20 por ciento de su presupuesto anual en materia de seguridad pública, recurso que deberá aplicarse en rubros como capacitación, equipamiento, patrullas y contratación

de personal.

Navarro Muñiz señaló que, en el caso de Soledad, este porcentaje ya ha sido superado en ejercicios anteriores, al destinar una mayor proporción del Fondo de Fortalecimiento Municipal a acciones de seguridad, tendencia que, dijo, se ha mantenido de manera progresiva en los últimos años.

Finalmente, indicó que con la aprobación de estos acuerdos en Cabildo, el municipio se encuentra en condiciones de cumplir con los lineamientos establecidos a nivel estatal en materia de fortalecimiento de la seguridad pública