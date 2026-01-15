Trabajador del ISSSTE denuncia despido injustificado

Nuevamente la subdelegada Marcelina Oviedo, es denunciada por trabajadores, ahora por despedir a un hombre basificado con antigüedad y que trabajaba en el almacén, en su lugar colocó a una mujer que además de no hacer trabajo, utiliza el vehículo oficial para su servicio particular.

El trabajador despedido es Juan Pablo, a quien se dictaminó su baja "de la nada". Personal del área de recursos humanos acudió al almacén el 19 de diciembre, solo para notificarle que ya había perdido el cargo que le fue conferido y en su lugar fue nombrada una empleada joven, pero el lunes siguiente, ya no lo dejaron entrar, a pesar de que solo se creía que sería separado del cargo y ya.

La nueva trabajadora es identificada como personal de Marcelina Oviedo, pero durante años, le eran asignados interinatos para cubrir diversas funciones en las oficinas de la delegación en el hospital.

Sin embargo, le fue asignada una función en el almacén del ISSSTE, ubicada en un inmueble del Bulevar Antonio Rocha Cordero, próximo al

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hospital de Niño y la Mujer.

Los trabajadores identifican al personal con el que han venido rellenando, como identificado con el Partido Morena, personas que siguen manteniendo su preferencia de ingreso al ISSSTE.

Los trabajadores explican que Marcelina Oviedo enfrenta diversas denuncias por irregularidades, pero sigue igual y no le hace nada.

"Nosotros pensábamos que ya para diciembre la retirarían, porque ya o sea ya ha incurrido en muchos malos manejos". Advirtieron que la funcionaria de confianza del ISSSTE que introduce a los trabajadores para sustituir a los despedidos, se mantiene firme en revisar las llamadas telefónicas y los teléfonos celulares de los trabajadores.