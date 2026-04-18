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Trabajadores de la GM logran aumento salarial de 11%

Por Martín Rodríguez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Trabajadores de la GM logran aumento salarial de 11%

No es de 10, sino de 11 por ciento el monto del incremento salarial para los trabajadores de la planta General Motors Company, que este viernes amanecieron trabajando con normalidad, de manera paralela a que se disiparon los temores de las plantas de proveeduría de autopartes, luego de que la huelga quedó conjurada.

El sindicato informó que el incremento salarial permite nivelar las percepciones a un grupo de 7 mil 200 trabajadores que ellos representan, mismo que será pagado con efecto retroactivo al 1 de abril. 

El sindicato informó que a partir del acuerdo, continuará con una gestión permanente de la mejora de las condiciones generales de trabajo, obviamente en términos de estabilidad laboral y de clima de paz. 

Precisó que a lo largo de 5 meses, desde la primer negociación del año pasado, el sindicato ha obtenido un aumento global de 17 por ciento directo al salario y 6 por ciento por lo que se refiere a prestaciones, todas ellas normadas por el contrato colectivo de trabajo firmado entre la representación de los empleados y la Çparte patronal. 

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El sindicato reconoció que la nivelación de los salarios producto de las negociaciones, abona a mejores condiciones laborales, lo que permite al mismo tiempo mejorar las condiciones económicas y de competitividad de la región.

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