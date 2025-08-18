Tráfico afectado por encharcamiento en un cruce de la Carretera ‘57

A pesar de que sábado pasado llovió poco en Villa de Pozos, en el cruce de la lateral oriental de la Carretera 57 con la avenida 16 de Septiembre del Cuartel Casanova, se registró un encharcamiento que retrasó el tráfico de salida de la cabecera municipal.

Dicha avenida es quizás la vía alterna principal que muchos conductores usan para evitar el tráfico de Julián de los Reyes en su salida de Pozos, sin embargo, ayer domingo decenas de automovilistas se encontraron con una laguna lodosa al final de esta ruta opcional.

La profundidad del agua no era demasiada, ningún coche se quedó varado, pero había que pasar a vuelta de rueda porque en dicho cruce los baches son numerosos, además de que ahí se ubica un registro o alcantarilla sin tapa.

En este punto, lo que urge es un drenaje que dé salida a las aguas pluviales que ahí se acumulan. El exceso de lluvia se podría conducir hacia una calle lateral que, al parecer, conduce hacia un fraccionamiento de reciente creación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La otra opción sería revisar el sistema de drenaje, si es que éste ya existe en la avenida, y tratar de detectar una obstrucción que esté impidiendo el libre flujo del agua de lluvia.

Ayer, varios conductores avanzaban en doble y hasta triple carril en su afán de salir pronto de la laguna lodosa, pero olvidaban que 16 de Septiembre es una vialidad de doble sentido, por lo que, en algunos casos, se toparon de frente con automovilistas que, en lugar de salir de Villa de Pozos, deseaban ingresar al municipio por dicha vía.