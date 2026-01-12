logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tráfico de cactáceas, problema recurrente

Ya se han realizado detenciones en Catorce, señala edil

Por Ana Paula Vázquez

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Tráfico de cactáceas, problema recurrente

La venta y extracción ilegal de cactáceas en carreteras que atraviesan el municipio de Real de Catorce persiste, aunque con una ligera disminución. El alcalde Juan Francisco Javier Sandoval Torres señaló que el municipio cuenta con reglamento, sanciones y ha realizado detenciones, pero aclaró que la comercialización de estas especies es principalmente de competencia federal.

El municipio, dijo, mantiene un programa para atender esta problemática que ha permitido una reducción estimada de entre 15 y 20 por ciento en la extracción ilegal. No obstante, el propio alcalde reconoció que la disminución es mínima frente a la magnitud del problema: "No es nada, deberíamos de reducirlo al 100 por ciento", expresó. 

El modus operandi identificado consiste en simular rituales para extraer las cactáceas, y en algunos operativos se ha detenido a personas que portaban entre 15 y 20 ejemplares en un solo día. También se ha detectado el uso de turistas para estas actividades, a quienes se les engaña asegurándoles que la compra, posesión o traslado de cactáceas es legal. Tanto turistas como personas locales o provenientes de otras regiones pueden ser sancionadas si son sorprendidas sustrayendo estas especies.

Los casos detectados son turnados a la Fiscalía General del Estado, instancia que determina las sanciones correspondientes. El tráfico de cactáceas es un problema recurrente en San Luis Potosí, con antecedentes en municipios como Guadalcázar. Especies como la biznaga de espina dorada y el peyote están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su extracción, transporte o comercio ilegal constituye un delito federal, sancionado con penas de hasta nueve años de prisión y multas económicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.