Tráfico de cactáceas, problema recurrente

La venta y extracción ilegal de cactáceas en carreteras que atraviesan el municipio de Real de Catorce persiste, aunque con una ligera disminución. El alcalde Juan Francisco Javier Sandoval Torres señaló que el municipio cuenta con reglamento, sanciones y ha realizado detenciones, pero aclaró que la comercialización de estas especies es principalmente de competencia federal.

El municipio, dijo, mantiene un programa para atender esta problemática que ha permitido una reducción estimada de entre 15 y 20 por ciento en la extracción ilegal. No obstante, el propio alcalde reconoció que la disminución es mínima frente a la magnitud del problema: "No es nada, deberíamos de reducirlo al 100 por ciento", expresó.

El modus operandi identificado consiste en simular rituales para extraer las cactáceas, y en algunos operativos se ha detenido a personas que portaban entre 15 y 20 ejemplares en un solo día. También se ha detectado el uso de turistas para estas actividades, a quienes se les engaña asegurándoles que la compra, posesión o traslado de cactáceas es legal. Tanto turistas como personas locales o provenientes de otras regiones pueden ser sancionadas si son sorprendidas sustrayendo estas especies.

Los casos detectados son turnados a la Fiscalía General del Estado, instancia que determina las sanciones correspondientes. El tráfico de cactáceas es un problema recurrente en San Luis Potosí, con antecedentes en municipios como Guadalcázar. Especies como la biznaga de espina dorada y el peyote están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su extracción, transporte o comercio ilegal constituye un delito federal, sancionado con penas de hasta nueve años de prisión y multas económicas.

