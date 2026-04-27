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Tráiler se lleva poste de CFE en la Av. Seminario

En el incidente resultó ligeramente afactado un automovil

Por Leonel Mora

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Tráiler se lleva poste de CFE en la Av. Seminario

Este domingo en la avenida Seminario, un tráiler derribó cableado y un poste del servicio de energía eléctrica, lo que, además, provocó daños menores a un automóvil particular que iba pasando por el sitio según informó el Sistema Municipal de Protección Civil.

El incidente interrumpió el tráfico en ambos sentidos de esta importante vialidad y obligó a elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos a activar rutas alternas para las y los automovilistas que transitaban en ese momento por la zona, hasta que el poste pudo ser removido y colocado en una orilla del arroyo vehicular.

Algunos residentes de los fraccionamientos cercanos mencionaron que no es la primera vez que suceden accidentes con camiones de carga pesada involucrados y sugirieron que se debería prohibir el tránsito de este tipo de unidades por la avenida Seminario.

Tanto el camión de carga como el automóvil dañado permanecieron en el lugar del accidente para el deslinde de responsabilidades. Personal municipal informó de lo sucedido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, a la mayor brevedad posible, enviara a su personal técnico a reparar los desperfectos y reanudar el servicio en la zona.

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