Tramita SAT 1,500 constancias de situacion fiscal al día

En San Luis Potosí, el SAT procesa 1 mil 500 solicitudes diarias para la obtención de constancia de situación fiscal, sin embargo, una parte de esas peticiones, versa sobre personas a quienes se les ha requerido una constancia actualizada.

Para esos casos, el SAT informó que mantiene un alcance máximo de multa de 122 mil 440 pesos en contra de quién resulta responsable, por cometer una infracción relacionada con la solicitud excesiva de constancias de situación fiscal.

Para todos los casos procesados, la constancia suele ser solicitada principalmente por contribuyentes jubilados, personas que buscan obtener un trabajo o aquellos que buscan que se les genere una factura, argumentando que buscan la constancia actualizada, lo cual es totalmente falso, porque la constancia de situación fiscal no tiene vigencia ni caducidad, con la salvedad de que exista algún cambio que tenga que ver con la CURP, nombre de la persona física o moral o en su caso en el domicilio.

Los empleadores solicitan la constancia de manera que les permita timbrar la nómina del trabajador contratado, con el fin de hacer deducible lo que resulte conveniente derivado del salario integrado.

Sin embargo, para los empleadores no es necesario requerir la constancia de situación fiscal, ya que el SAT proporciona varias herramientas para que el empleador pueda obtener los datos del trabajador, solicitándoselo directamente a la institución.