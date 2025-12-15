Transcurre con éxito la Ecom Expocomic 2025

Colorido, variado, multisimbólico y multifuncional, transcurrió el domingo de la Ecom Expocomic 2025, una gigantesca reunión de cosplayers, personajes de anime y de caricatura, vendedores especializados con esos motivos y personas del doblaje de voces, que coincidieron en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

Se trata de una reunión gigante que concentró cosplayers de todo San Luis Potosí, participantes en concursos de k-pop, dobladores de voces de las caricaturas más famosas (Los Simpson, por ejemplo) y visitantes y aficionados que dentro o fuera de un concurso, se disfrazaron para ambientar un evento que principalmente reunió a jóvenes y niños acompañados de sus papás.

Aparecieron desde hombres vestidos de sierra, mujeres con faldas cortas a la usanza de los animes japoneses, personajes de caricatura y cine y todo aquello que aprendieron en las plataformas de streaming.

También coincidieron escultores, ilustradores, impresores 3D, vendedores de toda clase de alimentos derivados de las botanas, comida preparada tradicional y platillos de origen japonés.

Los jóvenes participaron en conferencias, donde dobladores y productores presentaron sus actividades y les compartieron sus experiencias en la producción y la traducción de idiomas extranjeros al español, principalmente de caricaturas de origen japonés, británico y estadounidense. Por lo general se trataba de caricaturas de origen asiático y americano.

"Daymich Cosplay" asegura que el cosplay le ayuda a sacar su creatividad, aleja de malos pasos, ayuda a congeniar con otras personas y hace que la juventud se valore también por las aficiones. Asegura que trata de hacer amigos por todos lados porque por lo menos comparten ya la pasión por disfrazarse y rendir homenaje a los personajes favoritos.