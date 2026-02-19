Transportistas de carga liviana piden regulación justa

El número de transportistas de carga liviana inscritos a la SCT, pasó de 100 a apenas 10, en un contexto que el gremio atribuye a nuevas exigencias y a su clasificación dentro de la ley como transporte de pasajeros.

El vocero del sector, José Pedro Torres Martínez, informó que solicitaron a diputados locales y a representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no se les contemple bajo esa figura, ya que su actividad se limita al traslado de muebles y no de personas.

"Venimos a platicar con los diputados y representantes de la SCT para hacerles de su conocimiento que nuestras unidades no tienen el desgaste como lo tienen los camiones y los taxis", señaló. Explicó que su labor incluye maniobras de carga, descarga y protección de mercancías. "Lo más importante no transportamos personas, transportamos muebles, entonces no se requiere una unidad nueva para transportar un piano, para transportar unas cajas", agregó. Incluso mencionó que en el transporte federal existen unidades antiguas con motores actualizados que continúan operando sin impedimento legal.

Indicó que el principal problema es la reducción de la antigüedad máxima permitida por la ley, que pasó de 15 a 10 años al estar regulados como transporte de pasajeros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que no se niegan a renovar unidades, pero solicitaron ampliar el plazo para poder hacerlo. Torres Martínez denunció además competencia desleal de fleteros que operan sin regulación, mientras los concesionarios deben cumplir con requisitos como pruebas antidoping y portar gafete de identificación. Señaló que la disminución en el padrón también obedece a fallecimientos, falta de relevo generacional, pérdida de concesiones y a que algunos no aprobaron nuevos requisitos.