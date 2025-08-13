logo pulso
Tranvía gatronómico de Pozos aún en estudio

Por Leonel Mora

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Tranvía gatronómico de Pozos aún en estudio

La Dirección de Turismo de Villa de Pozos aclaró que, si bien el tranvía gastronómico–religioso ya recibió el visto bueno del Concejo Municipal, permanece aún en estudio y diseño por parte de autoridades y empresarios que colaboran en el proyecto.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Aurora Zamora Vázquez, ahora se trabajará en la definición de la ruta y los sitios que la conformarán, así como en la capacitación de las personas guías, horarios de operación y los posibles costos que se manejarán con las y los usuarios finales.

Se reiteró que, de la inversión aproximada de dos millones de pesos, necesaria para la operación del proyecto, el gobierno municipal de Villa de Pozos aportará el 18 por ciento, es decir, 360 mil pesos que lógicamente saldrán del erario, mientras que el sector empresarial de la localidad pondrá el 82 por ciento restante, o sea, un millón 640 mil pesos.

El tranvía gastronómico-religioso, busca aprovechar dos tipos de actividad característicos de Villa de Pozos para crear un nicho de mercado turístico que diferencie a este municipio de otros que lo rodean y así atraer visitantes que buscan vivir experiencias nuevas y diferentes.

La Dirección de Turismo informará a los medios informativos y al público en general de los avances que se vayan concretando en el proyecto del tranvía gastronómico y religioso.

