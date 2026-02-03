Tras acuerdo nacional, Gallardo se reúne con Rita Ozalia

El encuentro llamó la atención debido a que se da días después del anuncio nacional y luego de que, en declaraciones previas, la propia Rodríguez había señalado que "aún no hay nada definido" en San Luis Potosí respecto a acuerdos locales de la alianza.

Tanto la dirigente partidista como el mandatario estatal publicaron la misma fotografía del encuentro en sus redes sociales. En sus mensajes, coincidieron en destacar el diálogo y la coordinación de esfuerzos, sin hacer referencia explícita a definiciones electorales.

Gallardo Cardona señaló que durante la reunión se dialogó sobre diversos temas, entre ellos la alianza en la Cámara de Diputados y procesos que se estarán llevando a cabo, sin precisar alcances ni acuerdos concretos.

LEA TAMBIÉN En SLP, ninguna alianza está definida: Morena Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Rita Ozalia Rodríguez calificó el encuentro como un acercamiento relevante, enfocado en el diálogo institucional y en la coordinación de proyectos vinculados a la agenda nacional.