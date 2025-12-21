Tras atraco a un autobús, vigilan carreteras potosinas

Aunque quedó descartado que el atraco a un autobús proveniente de Michoacán con dirección a Tamaulipas se suscitó en territorio potosino, se trabaja para reforzar la vigilancia en las carreteras de San Luis Potosí, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Expuso que, aunque el atraco se confirmó en un tramo de la carretera 57, correspondiente al estado de Querétaro, el incidente significa un alertamiento para que la corporación modifique y refuerce las estrategias de intervención ante ese tipo de hechos delictivos.

"Nosotros lo revisamos, porque hay que entrarle. Entrarle a la prevención, al seguimiento, a la detención de dichos sujetos", subrayó.

Juárez Hernández enfatizó que, si bien se cometió en otra entidad federativa, en las últimas fechas dicho incidente es el más reciente que se ha reportado por parte de las autoridades.

Recordó que la construcción de los próximos 15 puntos de revisión y atención ciudadana, permitirán incidir en la prevención de robo a transportistas y autobuses de pasajeros.

Contrario al argumento oficial, el pasado viernes por la noche un grupo de hombres armados perpetró un asalto contra pasajeros de un autobús de la línea Oriente en la carretera federal Ciudad Valles-Tamazunchale. La unidad salió de Tamazunchale con destino a Matamoros, Tamaulipas.