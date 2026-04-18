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Tras operativo de la GN confiscan 28 paquetes de marihuana

Por Rubén Pacheco

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Tras operativo de la GN confiscan 28 paquetes de marihuana

Derivado de operativos de seguridad, agentes de la Guardia Nacional (GN) aseguraron 28 paquetes de marihuana en zona de paquetería de Estafeta, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) San Luis Potosí.

De acuerdo con la corporación federal, al realizar recorridos de seguridad los elementos ingresaron a la compañía de mensajería, donde detectaron varias anomalías en diferentes paquetes.

Explicó que, con apoyo de un binomio canino y equipo de rayos X, se logró localizar 28 paquetes que contenían marihuana, con un peso estimado de 15 kilogramos y seis cajas con 84 cigarros elaborados con cannabis. 

Una vez que el enervante fue asegurado y embalado por los guardias nacionales, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de establecer el origen del narcótico. 

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En el primer trimestre del 2026, la delegación estatal de la FGR inició tres carpetas de investigación por delito contra la salud en la modalidad de transporte, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo el pasado fin de semana, las corporaciones de seguridad, a través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), logró el aseguramiento de 28 kilogramos de marihuana en el estado de San Luis Potosí.

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