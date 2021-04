Tribunales federales me van a restituir el derecho de ser candidato: Nava Palacios

Pese a que realizó pagos de 150 mil pesos por concepto de cuotas partidarias al ser abanderado del PAN, Francisco Xavier Nava Palacios, ex candidato al Ayuntamiento capitalino por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que la Sala Regional Monterrey del TEPJF, no encontrará militancia panista.

Cuestionado sobre si el fallo de la Sala Regional no le es favorable, dijo que hay otras instancias como la Sala Superior del TEPJF.

Después de entregar el juicio de amparo en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), acompañado por Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional morenista y Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata morenista a gobernadora, atajó que la legislación en la materia dispone que, para ser militante de un partido, las personas deben hacer una manifestación expresa.

Anunció que luego de acudir al TEE, presentará el recurso en unas horas en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En entrevista, el alcalde capitalino con licencia, refirió que no optó por la candidatura independiente, debido a que ya no había plazos legales para dicha figura en el proceso electoral 2020-2021.

Nava Palacios reiteró que no hay "plan B" ni modificaciones, por lo cual, "vamos a ir nosotros a la contienda, porque los tribunales federales nos van a restituir el derecho", estimó.

Reportó que, aunque no podrá hacer campaña por el fallo del TEE, realizará "asambleas informativas" para dar a conocer "qué es lo que está pasando".

"Lo que estamos teniendo, es una resolución, es una sentencia amañada por parte del Tribunal estatal electoral porque no tiene méritos jurídicos; eso es lo más importante: no tienen cómo comprobar mi militancia, porque no soy militante de ningún partido político", señaló.