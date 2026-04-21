Tromba daña 1,500 hectáreas de sembradíos

El gobierno del estado desplegó personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) y otras áreas para atender los efectos de la tromba registrada en la delegación de Bocas, en la capital, y en la comunidad de Derramaderos, en Villa de Arista, con un trabajo en favor de las familias afectadas.

Durante los recorridos se documentaron daños en más de mil 500 hectáreas de cultivos de chile serrano, frijol, avena y hortalizas, además de afectaciones en caminos, vehículos y viviendas que presentaron deterioro en techos y muros a causa de la lluvia, el viento y el granizo.

Asimismo, se identificó la destrucción de una docena de invernaderos, sistemas de riego y espacios de producción protegida, lo que representa pérdidas por más de 300 millones de pesos para cerca de 200 familias del campo. En respuesta, el gobierno del estado valora la implementación de un plan emergente que permita la recuperación de estas actividades.