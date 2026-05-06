UASLP participará en el Simulacro Nacional 2026
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se sumará este miércoles 6 de mayo, a las 11:00 horas, al Primer Simulacro Nacional 2026, convocado por autoridades de protección civil a nivel federal, mediante la participación de 25 entidades académicas, de investigación y de gestión universitaria, como parte de su compromiso con la cultura de la prevención y la seguridad de su comunidad.
Este ejercicio tiene como propósito fortalecer los protocolos institucionales de actuación ante situaciones de emergencia, así como evaluar la capacidad de respuesta y coordinación de estudiantes, personal docente, administrativo y visitantes ante distintos escenarios de riesgo.
Durante esta jornada se desarrollarán diversas hipótesis de emergencias que pondrán en práctica los procedimientos de evacuación y repliegue establecidos en los programas internos de protección civil de cada entidad universitaria, bajo la supervisión de las Unidades Internas Universitarias de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, previamente capacitadas para la atención de contingencias.
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