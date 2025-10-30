UASLP: ¿Qué dice el nuevo protocolo contra violencia de género?

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) actualizó su Protocolo Universitario para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del Hostigamiento, Acoso Sexual y Violencia de Género, conocido como Protocolo PASE, tras demandas de estudiantes para reforzar la atención a este tipo de conductas dentro de la comunidad universitaria.

La medida busca garantizar una respuesta integral ante denuncias de violencia de género y acoso en el entorno académico.

El protocolo establece procedimientos administrativos y jurídicos claros para la atención de denuncias, la aplicación de medidas de protección y la imposición de sanciones a quienes resulten responsables.

La actualización del documento se da a raíz de casos recientes de agresión sexual, como el ocurrido en la Facultad de Derecho, que evidenciaron la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento.

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) es la instancia encargada de recibir las quejas y dar inicio a los procesos correspondientes, mientras que el Comité Institucional para la Erradicación de la Violencia de Género coordina y da seguimiento a las acciones derivadas del protocolo.

Entre las herramientas que incorpora se encuentran las medidas precautorias, que pueden aplicarse desde el inicio de una queja para proteger a la persona afectada, incluyendo la separación o reubicación del presunto responsable.

El documento también especifica las responsabilidades de los involucrados y las consecuencias de cada caso. Las sanciones impuestas se consideran actos de autoridad conforme al Estatuto Orgánico de la Universidad, lo que les otorga carácter formal y vinculante.

Según la UASLP, el protocolo busca armonizar la normativa interna con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Protocolo PASE se elaboró en 2020 con la participación de colectivos estudiantiles, sindicatos y especialistas en derechos humanos.

La universidad anunció que próximamente se abrirá la convocatoria para la Consulta Universitaria, un proceso de revisión que permitirá actualizar el protocolo y avanzar en la aplicación de una Institución libre de violencia.