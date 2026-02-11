logo pulso
Por Leonel Mora

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
Un 30 % de accidentes son causados por motociclistas

Alrededor de un 30 por ciento de los percances viales de fin de semana registran la participación de motociclistas ya sea como causantes o víctimas de accidentes, sobre todo en algunas de las vialidades de mayor tráfico de Soledad de Graciano Sánchez.

Lo anterior, de acuerdo con el director de Seguridad Vial y Movilidad, Edgar Horacio Obregón Coronado, quien comentó que por ello se mantienen operativos especiales enfocados en motocicletas, pero sin fines recaudatorios, sino de concientización de los conductores respecto a la importancia de obedecer las reglas de tránsito y así garantizar su propia seguridad y la de terceras personas.

Precisó que el fin de semana pasado, contabilizando del viernes 6 al domingo 8 de febrero, se atendieron 15 hechos de tránsito de los cuales, cuatro tuvieron participación de motociclistas, es decir, un 26.66 por ciento.

Las vialidades de Soledad donde suceden más percances con motociclistas involucrados, de acuerdo con el mando policial, son la carretera 57 en su tramo a Matehuala, el bulevar del río Santiago y la carretera 70 o carretera a Rioverde.

Obregón Coronado recomendó a las y los motociclistas respetar los límites de velocidad y la señalética vial; portar siempre el casco de seguridad; no rebasar automóviles cuando éstos estén en movimiento, y evitar el uso de distractores como el teléfono móvil.

