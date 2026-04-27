Un 60% de empresas generaron utilidades en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, el 60 por ciento de las empresas ha reportado utilidades hasta el momento, mientras que el resto enfrenta escenarios sin ganancias, lo que abre la posibilidad de que trabajadores se queden sin este ingreso anual y obliga a negociar compensaciones, reconoció el dirigente estatal de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM) y diputado local, César Lara Rocha.

El líder sindical señaló que, en los casos donde no hay utilidades, se han presentado "carátulas en cero", derivadas de factores fiscales o financieros. Esto ocurre pese a que las y los trabajadores laboraron todo el año con la expectativa de recibir este recurso, lo que mantiene al reparto de utilidades (PTU) como uno de los puntos más sensibles en la relación laboral.

Ante este escenario, indicó que se han abierto mesas de diálogo con empresas para negociar bonos de compensación, productividad o lealtad que sustituyan la falta de utilidades. Afirmó que en la mayoría de los casos —alrededor del 95 por ciento— las compañías acceden a otorgar algún tipo de pago a los trabajadores.

Pese a ello, aseguró que el contexto no ha derivado en paros laborales ni conflictos mayores, y atribuyó la estabilidad a la intervención preventiva de autoridades laborales y a la disposición de las empresas. También descartó que exista una práctica generalizada para evadir el reparto, aunque reconoció que podrían darse casos aislados, ante los cuales los trabajadores pueden recurrir a recursos de revisión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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El dirigente agregó que el comportamiento es variable según el tamaño y condiciones de cada empresa, ya que algunas pueden retrasar su declaración por procesos administrativos. Recordó que la fecha límite para entregar la carátula de utilidades fue el 10 de abril y que el reparto debe realizarse antes de que concluya mayo, periodo en el que también se conforman las comisiones encargadas de revisar la información.