Un proceso judicial no impide entrar a Morena, asegura Carlos Arreola

Luego de que Iván Estrada Guzmán fue presentado como nuevo miembro de Morena, la diputada del PAN, Aranzazú Puente Bustindui, se limitó a decir que se trata de una decisión personal.

El exalcalde se vio involucrado en un proceso penal durante su administración y se vio obligado a abandonar el cargo.

Aranzazú Puente dijo que el partido blanquiazul debe apoyar a los panistas.

Aparte, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol dijo: “Nosotros no somos policías, nosotros no somos fiscalías, son bienvenidas todas las mexicanas y mexicanos de buena voluntad, no ha sido sentenciado al igual que muchas y muchos otros que tienen procesos judiciales”.

Aseguró que Morena es un partido de puertas abiertas.

Cuestionado acerca del hecho de que el exalcalde se encuentra en proceso judicial, Arreola dijo que trámites de procesos judiciales hay en todos lados.

Agregó qie en Morena los liderazgos se respetan por el trabajo de base.

Dijo además se debe tomar en cuenta que no hay candidaturas en reparto y que todo aquel que ingrese no debe ser alguien que mienta, robe o traicione y se le debe dar la bienvenida a todas las mexicanas y mexicanos de buena voluntad.