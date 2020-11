"Un riesgo, apoyar para gobernador a Gallardo"

En los mandos centrales de Morena, en la Ciudad de México, "hay gente que está comprometida a que al menos por el partido Morena, Ricardo Gallardo Cardona no va como candidato, o por lo menos no en una coalición donde participe Morena", afirmó Eduardo Martínez Benavente, ex diputado local y promotor histórico de López Obrador en San Luis Potosí.

Martínez Benavente sostuvo que en la zona metropolitana de San Luis Potosí la mayoría entiende los antecedentes de Ricardo Gallardo Cardona, "y por ello hay confianza de que Morena no lo va a apoyar por la gubernatura".

Dijo confiar en que el Morena no se arriesgue a trabajar por la gubernatura "con un candidato impresentable". Advirtió que los partidos políticos vinculados a la propuesta de candidatura de Gallardo todavía están en los tiempos legales para desbaratar esa alianza, o incluso proponer diversos candidatos por separado.

Sin embargo, también existe la posibilidad de diversas negociaciones con los partidos involucrados en la propuesta de alianza del Partido Nueva Alianza, con el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo, para que los candidatos de algún partido ocupen alcaldías otros ocupen diputaciones locales o federales y haya un candidato a la gubernatura.

Dijo que los potosinos podemos estar tranquilos de que probablemente Morena en el resolutivo final ni siquiera abandere a Ricardo Gallardo para competir porque, incluso se ha visto a nivel interno en el partido con el que gobierna el presidente que hay descalificaciones a la propuesta de Gallardo.

Aseguró que los Gallardo son impresentables e inelegibles como candidatos u ofertas políticas, y eso tal vez los lleve a probarse solos en la candidatura a gobernador, y así se iría la campaña para ver cómo le va.