Un SL seguro, el mejor regalo para mamás: Priego

El mejor regalo para las madres potosinas este 10 de mayo sería que se acabara "esta ola de violencia" y garantizar que sus hijos están seguros, sentenció Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

De acuerdo con el integrante de la grey católica potosina, las progenitoras no buscan recibir obsequios o beneficiarse, sino saber que sus vástagos se encuentran bien, seguros y en paz. Para el portavoz católico local, las tutoras o madres desean que sus familiares vayan y transiten por un San Luis Potosí tranquilo, "es el mejor regalo que le podemos hacer a las mamás".

"Yo creo que el mejor regalo que le podríamos hacer a una mamá, es el saber que sus hijos están seguros. La mamá no quiere nada para así. La mamá no es egoísta, la mamá no quiere regalos para su uso personal", asumió.

Cuestionado sobre si la delincuencia es muy grave pese a que cada semana las dependencias de seguridad y procuración de justicia reportan detenciones, opinó que no significa la detención de nuevos criminales, sino que tal vez son los mismos "nada más que como lo sacan luego luego..."

"De qué sirve que caigan a la cárcel. Que caigan a la cárcel ya no es garantía de nada, porque un juez los saca inmediatamente, entonces creemos que los jueces tienen que hacerse responsables", concluyó.