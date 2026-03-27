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Un total de 7,400 refugiados viven en SL

Los residentes son en su mayoría centroamericanos que huyeron de su país de origen

Por Rubén Pacheco

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
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Un total de 7,400 refugiados viven en SL

En la actualidad, existen más de 7 mil 400 refugiados residiendo en el estado de San Luis Potosí, quienes reciben apoyo para emplearse en algún sector productivo, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado. 

Explicó que la llegada de los migrantes extranjeros a territorio potosino, derivó de las gestiones de asistencia y asilo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México.

"La mayor parte son de Centroamérica y tienen un problema en su país, el problema que sea", manifestó.

Sánchez Lara complementó que más de 400 ciudadanos provenientes de otras naciones, ya radican formalmente en la entidad potosina.

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Destacó que, con el apoyo de más de 400 compañías de diferentes sectores y giros, las personas refugiadas pueden generar un ingreso propio y colaborar con la economía del estado.

El funcionario estatal defendió que, si bien para algunas personas no es bien visto apoyar a la comunidad migrante internacional, la política pública de la administración actual es promover una visión de humanidad, sensibilidad e inclusión con todos los sectores de la sociedad.

El ACNUR apoya los esfuerzos del Gobierno de México de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir de 

sus países.

El organismo internacional trabaja en asegurar que las personas que huyen de la violencia y persecución tengan derecho a recibir protección y solicitar asilo; y ofrece soluciones duraderas que fomentan la integración en el país a partir de alianzas con socios y comunidades 

de acogida.

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