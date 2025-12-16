Una necedad, otorgar obra directa: Meade

Es una necedad de los gobernantes adjudicar obras de manera directa o asignarlas en condiciones poco claras y pensar que nunca va a pasar nada, y es cierto que puede pasar algún tiempo sin que suceda nada con el tipo de instituciones que hay, pero todo cae por su propio peso, aseguró el presidente de la organización Civil Potosinos con Valor, José Alberto Meade Mendizábal.

Luego de darse a conocer que hay una cantidad importante de obras sin asignación transparente, dijo que tanto a nivel federal como a nivel estatal, aquellos que hacen las cosas de manera inapropiada tienen que ser castigados.

Consideró que a cada santito le tiene que llegar su fiestecita, porque llegan algunos a los cargos de elección popular curándose en salud de que los otros hacían las cosas mal y se instalan para hacer lo mismo.

Agregó que tiene que haber consecuencias también para aquellos que en el proceso de asignación de obras cobran su respectivo moche, lo que también pone de relieve y la necesidad de que quienes han sufrido alguna modalidad de extorsión hagan la denuncia respectiva para que los servidores públicos reciban su castigo o como mínimo para que quede el antecedente inscrito.

