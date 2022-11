Unidad de Violencia Política de Género del PRI sin denuncias desde finales de 2020; niegan cifra negra

Aunque reconoce que hay violencia política en razón de género en todos "los partidos, los niveles, las áreas tanto en lo público como en lo privado", María Eugenia Medina Miyasaki, titular de la Unidad para Erradicar la Violencia Política de Género del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó que haya casos no denunciados de este tipo de violencia en el instituto político que representa.

Esto luego de afirmar que desde finales del 2020 a la fecha, la unidad no ha recibido quejas por violencia política en razón de género a nivel nacional ni en San Luis Potosí.

Cuestionada sobre si habría una cifra negra o hechos no denunciados, respondió que no lo toma de esa forma, dado que si las priistas no perciben dicha forma de violencia no lo denuncian.

La funcionaria partidista aseveró que el objetivo de la Unidad, es brindar acompañamiento a las víctimas, pero además garantizar que no haya "carpetazo" en los asuntos documentados.

En conferencia de prensa, aseguró que, si existe una denuncia en contra de cualquier militante, incluso de primer nivel, se procederá a darle seguimiento y conclusión en el órgano de justicia intrapartidario, porque "no puede haber distinciones", asumió.

"Es un tema cultural y está muy normalizada la violencia. Entonces, la verdad que no te das cuenta, por eso son importantes las capacitaciones, tanto a hombres como a mujeres para que podamos visibilizar. Escucha y ves más casos, pero es porque se está trabajando más en la visibilización", justificó en su visita a la capital potosina.