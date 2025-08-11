Unidades de Bomberos, con más de 40 años: Benavente
Admitió que esta situación dificulta el cumplimiento eficiente de las labores de emergencia
El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, señaló que todas las corporaciones del país enfrentan serios problemas de insuficiencia económica.
Explicó que el alto costo del equipo y las herramientas de trabajo, sumado a los limitados recursos que las autoridades destinan a estas corporaciones, complica su operatividad.
En el caso de los Bomberos Metropolitanos, indicó que, además de un mayor presupuesto, se requiere incrementar el personal y mejorar las condiciones salariales de quienes integran la institución.
Dijo qué algunas de las unidades más antiguas en servicio datan de 1981, lo que dificulta el cumplimiento eficiente de las labores de emergencia.
En este sentido, consideró urgente reparar y adquirir nuevos vehículos, así como contar con herramientas y uniformes adecuados que garanticen la seguridad del personal.
"Un equipo completo de protección personal que incluye casco, pantalón, botas, guantes, entre otros, tiene actualmente un costo aproximado de 65 mil pesos", puntualizó.
