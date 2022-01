Urge diputado a resolver el problema de "El Realito"

Ya es tiempo de que las autoridades, en el ámbito de sus facultades, se pongan a trabajar para resolver el grave problema que genera la ineficacia y constantes fallas de la empresa "El Realito" porque es un gran daño el que le causa a los habitantes de un sector de la capital, dijo, el diputado José Luis Fernández Martínez.

El vocal de la Comisión del Agua señaló que, "nosotros desde el Congreso del Estado apoyaremos todas las medidas que tome el Ejecutivo estatal para clarificar qué es lo que está ocurriendo con este tema y si hubo ejercicio indebido de los recursos para solicitar que se llegue a las últimas consecuencias y se castigue a quienes hayan defraudado la confianza de los potosinos".

El legislador manifestó que es un tema recurrente el de las fallas en la prestación del servicio, "y no hay visos de solución, por lo que lamentamos que cada vez que El Realito deja sin servicio a los potosinos, entre el INTERAPAS y la Comisión Estatal del Agua ´se echan la pelotita´ mientras el problema sigue".

El diputado Fernández Martínez expuso que "cada quien dice que no es su responsabilidad pero no los vemos en la mesa para encontrar una solución, mientras INTERAPAS no presente una alternativa de solución difícilmente se tomarán decisiones, ya que cancelar el contrato a "El Realito" dejaría sin agua permanente a la ciudad".

"Es tiempo de que las autoridades se pongan a trabajar y resolver el grave problema; el INTERAPAS habla de echar a andar pozos y el gobierno debe hacer valer la función y responsabilidad para sancionar a la empresa que da un pésimo servicio a San Luis Potosí y eso está demostrado", dijo.