Urgen a reparar fuga de aguas negras en Quintas

Vecinos de la colonia Quintas de la Hacienda reportaron un foco de insalubridad en la intersección de avenida Cordillera Oriental y avenida Zaragoza, donde se observa un brote de aguas negras que fluye desde una alcantarilla, generando malos olores y riesgos para la salud pública.

En la zona se encuentran comercios y establecimientos de comida, por lo que locatarios han manifestado su preocupación ante la presencia constante de aguas residuales, las cuales se extienden sobre la banqueta y parte del arroyo vehicular, afectando también la circulación peatonal.

Según los habitantes, este brote no es reciente, ya que en otras ocasiones se ha presentado a causa del colapso de drenaje que afecta a ese sector.

Aseguraron que ya se hizo el reporte al organismo Interapas, en espera de que en estos días sea atendida su solicitud, sin embargo, señalaron que no ha habido atención por parte del Interapas ni de autoridades municipales, por lo que hacen un llamado urgente para que se repare el desperfecto en la red sanitaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí