MÓNICA ES REINA DEL CDP

MÓNICA ES REINA DEL CDP

SLP

Urgen a reparar fuga de aguas negras en Quintas

Por Flor Martínez

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Urgen a reparar fuga de aguas negras en Quintas

Vecinos de la colonia Quintas de la Hacienda reportaron un foco de insalubridad en la intersección de avenida Cordillera Oriental y avenida Zaragoza, donde se observa un brote de aguas negras que fluye desde una alcantarilla, generando malos olores y riesgos para la salud pública. 

En la zona se encuentran comercios y establecimientos de comida, por lo que locatarios han manifestado su preocupación ante la presencia constante de aguas residuales, las cuales se extienden sobre la banqueta y parte del arroyo vehicular, afectando también la circulación peatonal. 

Según los habitantes, este brote no es reciente, ya que en otras ocasiones se ha presentado a causa del colapso de drenaje que afecta a ese sector. 

Aseguraron que ya se hizo el reporte al organismo Interapas, en espera de que en estos días sea atendida su solicitud, sin embargo, señalaron que no ha habido atención por parte del Interapas ni de autoridades municipales, por lo que hacen un llamado urgente para que se repare el desperfecto en la red sanitaria.

Fue minuciosa, la revisión de perfiles judiciales: García
SLP

Samuel Moreno

El TEPJF invalidó la designación de una jueza y una magistrada

Arrasa PRI en ejidos y comunidades: RM
SLP
Samuel Moreno
SLP

Samuel Moreno

Inhabilitan a funcionarios públicos por simular compra de insecticida
SLP
Rubén Pacheco
SLP

Rubén Pacheco

CEGAIP en crisis: despidos y con el pleno incompleto
SLP

Daniel Ortiz

El organismo opera con solo dos integrantes y entre anomalías