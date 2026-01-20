logo pulso
El legado de Valentino Garavani en la moda

Uso de celular aumenta el riesgo de accidentes

En vialidades principales se aplica el operativo "Carrusel"

Por Leonel Mora

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
El Circuito Potosí y la carretera a Matehuala siguen siendo las dos principales rutas en las que se registran accidentes vehiculares en Soledad de Graciano Sánchez, informó el director de Seguridad Vial y Movilidad de este municipio, Edgar Horacio Obregón Coronado.

Entre el viernes y domingo pasado, de acuerdo con el mando policial, se registraron siete percances en los que la causa principal fue el uso de distractores como el teléfono móvil y otras pantallas electrónicas tipo tableta. Los choques por alcance o las colisiones laterales son los tipos de accidente más frecuentes.

De estos hechos, en tres de ellos se logró un acuerdo entre las personas involucradas y en uno más fue necesaria la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, se aplicaron cinco sanciones (multas) por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito vigente en esta demarcación.

En vialidades principales, agentes de Seguridad Vial aplican operativos tipo "Carrusel" con la participación de patrullas a velocidad moderada, con el fin de recordar a las y los conductores que deben respetar los límites de velocidad marcados en las señales de tránsito, especialmente durante los horarios "pico".

