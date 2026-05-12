Uso de celular aumenta el riesgo de accidentes viales
Hasta 50 infracciones se aplican a conductores por utilizar el móvil, dice la SSPC
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que semanalmente se aplican entre 40 y 50 infracciones a conductores por utilizar el teléfono celular mientras manejan, como parte del operativo permanente de conducción segura implementado en la capital potosina.
El funcionario señaló que el uso del celular continúa como uno de los principales factores de riesgo en accidentes viales, junto con el exceso de velocidad.
Refirió que durante la semana pasada se registró una volcadura en la que, de acuerdo con la mecánica del percance, el conductor reconoció haberse distraído con el teléfono móvil antes de impactar contra una guarnición.
Villa Gutiérrez indicó que las sanciones por esta conducta rondan los 4 mil pesos y son consideradas graves, por lo que no cuentan con descuentos ni posibilidades de cancelación.
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