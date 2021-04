UUZI: habrá denuncia por bloqueo

El bloqueo que realizaron ayer habitantes del Fraccionamiento San Francisco, Villa de Reyes, lastimó considerablemente a las empresas del Parque Logistic e inicialmente se estiman las pérdidas, por la falta de movilidad y el tiempo perdido, en al menos 15 millones de pesos.

Sin embargo, los daños que se ocasionaron por el paro de las plantas armadoras de BMW y GM ascenderían a 100 millones de dólares, informó Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Relató que las empresas no pudieron arrancar sus procesos dentro del tiempo establecido y por tal motivo son las pérdidas económicas que deja el bloqueo que afectó a BMW y GM, pero también a otras 28 plantas proveedoras que se vieron afectadas en sus programas de producción.

Pérez Castillo dijo tajante que la situación no es sencilla y que la gente que llevó a cabo el bloqueo tendrá que enfrentar una responsabilidad por su actuar. "No podemos permitir estos bloqueos irresponsables ya que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplir la misma. Entendemos que hay un derecho a la libre manifestación, pero hay lugares y formas para hacerlo", puntualizó el dirigente empresarial.

Informó que, de acuerdo a lo que marca la ley, "vamos a interponer una demanda por ataques a las vías generales de comunicación, la estamos preparando y la presentaremos cuando tengamos todos los elementos, todo de acuerdo en lo que nos marca los procedimientos para no dejar de denunciar lo que nos está sucediendo".

Pérez Castillo manifestó que se debe de sentar un precedente, porque llegó el momento en que la ciudad debe evitar este tipo de situaciones. "Quiero ser muy claro, no es que estamos en contra de la libre manifestación, pero sí estamos totalmente en contra de que se afecte el derecho de terceros".

Mencionó que en los últimos días se ha tenido en San Luis Potosí una vida complicada por la falta de infraestructura y organización para la movilidad, se están haciendo esfuerzos, pero a ello aunamos esta circunstancia. Por un pleito entre particulares no se puede afectar de esta manera la vida cotidiana.