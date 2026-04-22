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V. Pozos sufrió fallas eléctricas por lluvias

Por Leonel Mora

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
V. Pozos sufrió fallas eléctricas por lluvias

En Villa de Pozos, si bien no hubo vialidades ni zonas inundadas por las lluvias recientes, sí se reportaron afectaciones al suministro eléctrico en algunas viviendas por árboles que hicieron contacto con cableado público y cuyo estado ya está siendo evaluado por personal de Protección Civil para determinar su poda o retiro.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé más lluvias para esta semana, el personal de Protección Civil recomendó a la población evitar acercarse a cables o árboles que estén en contacto con líneas eléctricas.

También se sugirió reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes, en el número de atención a emergencias 444 809 25 48, así como mantenerse atento a los avisos oficiales.

La dependencia no precisó en qué sector de Villa de Pozos se registró la suspensión del suministro eléctrico, pero sí que hubo coordinación con otras instancias como la Guardia Civil Municipal para resguardar las zonas de riesgo y para ponerse en contacto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que su personal restableciera cuanto antes el servicio en todos los puntos afectados por el problema en el municipio.

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