V. Rodríguez marca distancia frente al PRI

La dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, marcó distancia frente al PRI y adelantó que su partido competirá sin confusiones ni simulaciones rumbo a 2027, luego de que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, fuera incluido entre los perfiles priistas para la gubernatura.

PAN reafirma su postura ante inclusión de Enrique Galindo en PRI

La líder panista sostuvo que en San Luis Potosí "las y los ciudadanos tienen memoria y claridad", al recordar que Galindo llegó al gobierno municipal respaldado por una alianza en la que Acción Nacional fue determinante.

En ese sentido, indicó que ese apoyo respondió a un proyecto que ofrecía equilibrio, contrapeso y una alternativa frente a Morena.

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Verónica Rodríguez anuncia ruta electoral del PAN para 2027

Ante el nuevo escenario político, Rodríguez Hernández advirtió que las definiciones importan porque reflejan convicciones, lealtades y congruencia. "En Acción Nacional no vamos a caer en confusiones ni en simulaciones. Lo decimos con toda firmeza: el PAN va a apostar por el PAN", afirmó.

La postura del PAN se da luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, incluyera a Galindo Ceballos como uno de sus cuadros en San Luis Potosí, junto a Sara Rocha Medina y Frinné Azuara Yarzábal, como parte de su estrategia electoral en 17 estados.

Aunque el alcalde capitalino ha señalado que su nombramiento no rompe su relación con el PAN y ha planteado mantener el diálogo para "blindar" una eventual alianza, Rodríguez Hernández adelantó que el próximo 21 de marzo su partido presentará una ruta hacia 2027, con la intención de competir con su propia fuerza.