Va "El Mijis" por una diputación federal

Pedro César Carrizales Becerra, diputado local sin partido, se registró hoy como aspirante a una diputación federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Mediante redes sociales, el congresista también conocido como "El Mijis", posteó una fotografía donde muestra el documento del trámite realizado ante la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo nacional (CEN), en la Ciudad de México.

Dijo que que no se postuló por un interés político, sino por la finalidad de pelear por los derechos y hacer "sentir" la diferencia en las calles.

Carrizales Becerra atajó que no se critica sin aportar, ni proponer sin actuar, por lo cual, decidió presentar su solicitud ante ese instituto político.

"Banda, me registré para ser Diputado Federal. No, no es el hueso!; me conocen, saben que temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles", escribió en su perfil de Facebook.