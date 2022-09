Va Gallardo contra exalcaldes de Tierra Nueva; "llegaron jodidos y se fueron ricos", dice

A-AA+

El municipio Tierra Nueva, uno de los 58 municipios de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que no permitirá la impunidad para exalcaldes que aparentemente han hecho fortuna en la localidad.

"Llegaron jodidos y se fueron ricos", mencionó el gobernador potosino una vez que dio a conocer que los exalcaldes deberán enfrentar a la ley por robar.

Confirmó que los exgobernantes corruptos son parte de la "herencia maldita", sin embargo, hizo hincapié en que deberán ir a la cárcel y señaló a quienes pese a su mal desempeño "siguen queriendo estar en la grilla y levantando la mano".

El gobernador lamentó que los gobiernos de Terra Nueva hayan traicionado a los pobladores y recordó a Paquita la del Barrio para aseverar que son "ratas de dos patas".

Finalmente, hizo un llamado a los asistentes que estaban allí para la entrega de útiles escolares y de pavimentaciones. Pidió no asistir a eventos políticos que pertenecen a la "herencia maldita", en cambio sí a protestar en contra de estos e hizo un llamado a no votar por ellos pese a promesas de "que ahora sí harán las cosas bien".