Va por cargo del PRI; por sus cuentas no responde

La ex alcaldesa de Aquismón y candidata a reelección en la secretaría general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda Cepeda Echavarría, aseguró que todas las observaciones a su trienio "se están atendiendo". Sin embargo, el Ayuntamiento de Aquismón reportó por oficio a la Auditoría Superior del Estado que en noviembre de 2019 la Contraloría Municipal notificó a la ex alcaldesa para que se presentara a aclarar las observaciones a la cuenta 2018, pero pasado el plazo, no hubo respuesta alguna.

Anexó al reporte fotografías de la contralora municipal, Griselda Ríos Gómez en el momento de dejar las notificaciones en el portón de la casa de la ex presidenta municipal de Aquismón.

Entrevistada sobre las observaciones por 117 millones de pesos que la Auditoría Federal le hizo a sus cuentas, Cepeda Chavarría, aseguró que "tal como lo marca la normativa de la ASF, se han atendido todas y cada una de las observaciones a las cuentas públicas de Aquismón del trienio 2015- 2018".

El 13 de enero pasado, la Auditoría Superior del Estado recibió dos oficios del actual alcalde de Aquismón, Óscar Suárez Mendoza. En el primero, asienta que las observaciones de la cuenta 2018 correspondientes al periodo de Octubre a Diciembre de Recursos y Participaciones Federales, ya fueron solventadas y se anexa un oficio de la Contraloría Municipal con las siete actuaciones hechas a ex funcionarios de la anterior administración para aclarar temas no solventados del mismo fondo.

En el segundo oficio, reporta cuatro actuaciones de notificación para ex funcionarios cepedistas "los cuales quedaron sin respuesta ni solventación" y envía un CD con la documentación. De esas cuatro notificaciones, tres fueron para Yolanda Cepeda Chavarría y una para su ex contralora Elizabeth Medellín Barrios. Se agregó al reporte para la ASE las actas de no respuesta en los plazos establecidos en las notificaciones

(con información de Leonel Mora).