Vacunan ganado contra brucelosis
Contribuye al control sanitario de los animales de comunidades de Soledad
Un total de 500 vacunas contra la brucelosis fueron aplicadas de manera gratuita a ganado bovino en comunidades rurales de
Soledad de Graciano Sánchez, como parte de una campaña
preventiva dirigida a productores pecuarios del municipio.
La vacunación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario, en coordinación con autoridades
federales, y se enfocó en becerras de entre tres y once meses de edad, consideradas población prioritaria para la prevención de esta enfermedad.
Las brigadas municipales acudieron a las comunidades de Los Gómez, Rivera, Palma de la Cruz, Enrique Estrada, Cándido
Navarro, La Tinaja, Rancho Nuevo y El Zapote, donde se concentró la aplicación del biológico al ganado.
De acuerdo con la información disponible, la entrega gratuita de las dosis representó un ahorro estimado de 200 pesos por cada vacuna para los productores de comunidades.
, además de contribuir al control sanitario del hato ganadero en la zona rural del municipio.
