logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vacunan ganado contra brucelosis

Contribuye al control sanitario de los animales de comunidades de Soledad

Por Redacción

Enero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Vacunan ganado contra brucelosis

Un total de 500 vacunas contra la brucelosis fueron aplicadas de manera gratuita a ganado bovino en comunidades rurales de 

Soledad de Graciano Sánchez, como parte de una campaña 

preventiva dirigida a productores pecuarios del municipio.

La vacunación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario, en coordinación con autoridades 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


federales, y se enfocó en becerras de entre tres y once meses de edad, consideradas población prioritaria para la prevención de esta enfermedad.

Las brigadas municipales acudieron a las comunidades de Los Gómez, Rivera, Palma de la Cruz, Enrique Estrada, Cándido 

Navarro, La Tinaja, Rancho Nuevo y El Zapote, donde se concentró la aplicación del biológico al ganado.

De acuerdo con la información disponible, la entrega gratuita de las dosis representó un ahorro estimado de 200 pesos por cada vacuna para los productores de comunidades.

, además de contribuir al control sanitario del hato ganadero en la zona rural del municipio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Localizan sin vida a Nancy Jazmín Gil en Ciudad Obregón
    Localizan sin vida a Nancy Jazmín Gil en Ciudad Obregón

    Localizan sin vida a Nancy Jazmín Gil en Ciudad Obregón

    SLP

    El Universal

    El cuerpo fue localizado este viernes; la Fiscalía de Sonora investiga el caso

    Estado y alcaldes de Rioverde y Ciudad Valles revisan agenda 2026
    Estado y alcaldes de Rioverde y Ciudad Valles revisan agenda 2026

    Estado y alcaldes de Rioverde y Ciudad Valles revisan agenda 2026

    SLP

    Redacción

    Seguridad pública, fortalecimiento policial e infraestructura hospitalaria estuvieron sobre la mesa.

    Congreso pidió ayuda al Ceepac para consultas públicas
    Congreso pidió ayuda al Ceepac para consultas públicas

    Congreso pidió ayuda al Ceepac para consultas públicas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Se envió un oficio para que se comiencen a preparar las actividades y cumplir con sentencias judiciales

    SLP, a mitad de tabla por casos de abuso sexual
    SLP, a mitad de tabla por casos de abuso sexual

    SLP, a mitad de tabla por casos de abuso sexual

    SLP

    Iván Edmundo Rodríguez

    Jalisco, Quintana Roo y BCS son los estados con más denuncias por cada millón de habitantes