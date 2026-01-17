Vacunan ganado contra brucelosis

Un total de 500 vacunas contra la brucelosis fueron aplicadas de manera gratuita a ganado bovino en comunidades rurales de

Soledad de Graciano Sánchez, como parte de una campaña

preventiva dirigida a productores pecuarios del municipio.

La vacunación estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo y Fomento Agropecuario, en coordinación con autoridades

federales, y se enfocó en becerras de entre tres y once meses de edad, consideradas población prioritaria para la prevención de esta enfermedad.

Las brigadas municipales acudieron a las comunidades de Los Gómez, Rivera, Palma de la Cruz, Enrique Estrada, Cándido

Navarro, La Tinaja, Rancho Nuevo y El Zapote, donde se concentró la aplicación del biológico al ganado.

De acuerdo con la información disponible, la entrega gratuita de las dosis representó un ahorro estimado de 200 pesos por cada vacuna para los productores de comunidades.

, además de contribuir al control sanitario del hato ganadero en la zona rural del municipio.