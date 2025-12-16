Van 26 detenidos en el "Operativo Conducción Segura"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que durante la tercera semana de implementación del Operativo Conducción Segura, se detectó y retiró de la vía pública a casi 26 personas que conducían bajo los efectos del alcohol, como parte de una estrategia preventiva para reducir riesgos y accidentes viales.

El funcionario explicó que estas acciones representan "26 riesgos menos" para la ciudadanía, ya que la mayoría de las personas detectadas fueron entregadas a sus familiares; sin embargo, en dos o tres casos no hubo quien acudiera por ellas, por lo que se aplicó el reglamento de tránsito correspondiente.

Villa Gutiérrez subrayó que el operativo tiene un carácter netamente preventivo y que está cumpliendo con su objetivo, pues durante el fin de semana reciente se registró una reducción importante en incidentes, al no presentarse personas fallecidas relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol.

En cuanto a los criterios de medición, detalló que a partir de 0.20 grados de alcohol se considera que una persona puede estar conduciendo en estado de ebriedad, mientras que arriba de 0.40 ya se trata de un proceso de intoxicación. Ante estas situaciones, señaló, la responsabilidad de la autoridad es impedir que los conductores continúen circulando.

