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Van más de 20 mil hectáreas consumidas por incendios: PC

Se informó que suman 53 siniestros forestales en esta temporada

Por Redacción

Marzo 17, 2026 12:59 p.m.
A
Van más de 20 mil hectáreas consumidas por incendios: PC

Autoridades estatales reportaron 53 incendios forestales en San Luis Potosí, con una afectación de más de 20 mil hectáreas, en el arranque de la temporada considerada de mayor riesgo.

De acuerdo con información oficial, este miércoles se realizará una reunión de coordinación encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la titular de Protección Civil nacional, Laura Velázquez Alzúa, con el objetivo de reforzar estrategias de prevención y combate.

El titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, informó que durante el encuentro se presentará un balance de las acciones implementadas por el Comité del Manejo del Fuego, así como la capacidad de respuesta ante emergencias.

Actualmente, se mantiene activo un incendio en la comunidad de Francia Chica, en el municipio de Ciudad del Maíz, el cual es atendido desde el pasado 11 de marzo.

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Las autoridades señalaron que la coordinación entre los tres niveles de gobierno será clave para enfrentar el periodo crítico, en el que las altas temperaturas y la sequía elevan el riesgo de nuevos siniestros.

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