Combaten cuatro incendios registrados en la ciudad

Cuatro incendios ocurridos casi de manera simultánea la noche del viernes, fueron atendidos por los distintos cuerpos de auxilio entre los que destaca Protección Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos, por suerte no hubo heridos pero los daños materiales fueron cuantiosos y se sospecha que un caso se provocó de manera intencional.

El primer caso ocurrió cerca de las 21:00 horas del viernes, en que se reportó un incendio en una recicladora ubicada en la avenida Prolongación El Aguaje, a unos metros del buelvar Rocha Cordero, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Estatal y Municipal acudieron a combatir las llamas.

Se estableció que se trataba de una recicladora donde también se almacenan tarimas, y el fuego se encontraba en remolques tipo jaula que estaban dentro del terreno.

A causa de las llamas, algunos vecinos tuvieron que desalojar sus viviendas temerosos de que las llamas las alcanzaran.

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Los bomberos procedieron a combatir el siniestro, el cual pudo ser controlado en unos minutos antes de que causara mayores estragos y afortunadamente nadie resultó lesionado.

Los socorristas se retiraron del lugar luego de cerciorarse de que las llamas no resurgieran y realizaron algunas observaciones al encargado de la recicladora para evitar este tipo de accidentes.

Casi de manera simultánea se reportó otro incendio en la tienda de telas Parisina ubicada en la plaza El Paseo, por lo que los bomberos también acudieron a prestar la ayuda.

No obstante, en este caso se observó que solamente ocurrió un sobrecalentamiento en un ducto del aire acondicionado, lo que habría derivado en una humareda en la azotea de la tienda que pudo ser controlada fácilmente sin la intervención de los socorristas.

Por otro lado, también la noche del viernes personal de Protección Civil Estatal acudió a combatir un incendio en un predio ubicado en la carretera a México, a la altura delparque Logistic II, en donde las llamas consumieron una gran extensión de maleza seca y arbustos antes de ser apagadas.

Finalmente, también se reportó el incendio de tres camiones ladrilleros de los que ofrecen sus producto en la avenida Salvador Nava y la avenida Observatorio, a unos metros de la plaza El Paseo.

El reporte después de la media noche del viernes y al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes sofocaron el fuego de tres vehículos, tratándose de una camioneta tres toneladas y dos camiones tipo plataforma que se encontraban estacionados en el área donde se dedican a vender ladrillo.

En este caso se sospecha que el hecho se dio de manera intencional y se esperaba que los dueños formalizaran su denuncia ante las autoridades correspondientes.

Respecto a los incendios, el titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, resaltó la colaboración interinstitucional para atender y extinguir los siniestros en el menor tiempo posible e indicó que existe capacidad de repuesta inmediata ante llamados de auxilio o reportes que llegan a los sistemas de emergencia.

Ordaz Flores, reconoció la voluntad y espíritu de servicio del personal del H. Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal, Cruz Roja y los cuerpos de seguridad quienes siempre están prestos a brindar apoyo.